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    Tümer Metin: Mert Hakan'ın bıdı bıdı yaptığı kadar biz yapmıyoruz

    Tümer Metin: Mert Hakan'ın bıdı bıdı yaptığı kadar biz yapmıyoruz

    Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu. Metin, Mert Hakan'ı da sert sözlerle eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 13:58
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 14:35
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    TRT Spor'da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı topa tuttu.

    Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu isteksiz ve son derece kötü bulduğunu da ifade eden Tümer, Pelkas'ın attığı golden sonra Erol Bulut'un yanına giderek "Böyle olmaz hocam!" diye bağıran Mert Hakan'ı eleştirdi.

    Tümer Metin: Mert Hakan ın bıdı bıdı yaptığı kadar biz yapmıyoruz #1

    "MERT HAKAN'IN BIDI BIDI YAPTIĞI KADAR BİZ KONUŞMUYORUZ"

    "Mert Hakan büyük transfer geldi, Mert Hakan'ın sahada bıdıbıdı yaptığı kadar biz programda konuşmuyoruz, ben bütün hafta konuşmuyorum. Önce ayaklar konuşacak, önce iş. Şu anda ihtiyacın olan şey konuşmaksa, önce ayaklar konuşacak, sonra çene olabilir, saha içi dizayn olabilir, onu anlarım."

    Tümer Metin: Mert Hakan ın bıdı bıdı yaptığı kadar biz yapmıyoruz #2

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