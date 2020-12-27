Tümer Metin, Necip Uysal'dan özür diledi

Beşiktaşlı Necip Uysal için "Halı sahada oynatmam" yorumunda bulunan Tümer Metin gelen tepkiler sonucunda özür diledi.

Beşiktaş Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'ın resmi internet sitesinden, TRT Spor Staydum Programı Moderatörü Ersin Düzen ve yorumcusu Tümer Metin'in yorumlarıyla ilgili açıklamalarına canlı yayında yanıt verildi.





ERSİN DÜZEN VE TÜMER METİN ÖZÜR DİLEDİ

Ersin Düzen ve Tümer Metin, Beşiktaş camiasından, Sergen hocadan özür dilediklerini söyledi.

ERSİN DÜZEN: "Ben hayatım boyunca hiçbir camianın, taraftarı, futbolcusu, yöneticisi kim olursa olsun kendi yapım ve karakterim itibariyle bu tarz söylemede bulunmadım. Hayatım boyunca böyle bir niyetle söylemde bulunmadım. Eğer o açıklamalarım küstah bir tavırla değerlendirilmiş ise Beşiktaş camiasının aklıyla dalga geçer gibi yorumlanmış ise bu konuda özür diliyorum. Erol Kaynar'dan, Erol abiden, Beşiktaş camiasından, Sergen hocadan özür diliyorum. Yaptığım açıklamalar küstah bir tavır olarak düşünüldüyse ben özür diliyorum."





TÜMER METİN: "Eleştirimizin dozu kaçabilir. Bizim de bazen ifade etmekte zorlandığımız zamanlar olur. Ben hayata böyle keskin duygularla yaklaşan bir adam değilim. Alnım açıktır. Ancak burnum hiçbir zaman kalkık olmamıştır. Anlıyorum. Hoyrat futbol ikliminde, konu maksadını tamamen aşan bir yere geldi. Özür dilemek ve affetmek büyüklüktür, hem erdemdir. Ben kendi adıma önce Sergen hoca değil, önce kaptanımdan, sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Hoca'dan, camiadan, Necip kardeşimden de özür dilerim. Sürçülisan etmişizdir. Daha dikkat ederiz, daha doğru ifadeler kullanmaya çalışırız. Ancak hayat da bu kadar keskin değil."





NE OLMUŞTU?

Tümer Metin, Oğuzhan Özyakup'u eleştirdiği konuşmasında "Vazgeçeceksin. Yıldız, statü, 'ben zamanında şunları yaptım' yok. Anında değişiyor futbol. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama Necip, Oğuzhan'dan çok daha fazla dakika almıştır Beşiktaş tarihinde. Oğuzhan'dan çok daha fazla fayda sağlamıştır. Necip'i halı sahaya çağırmam, 'gel oynayalım' demem. Ama katkısı başımla beraber." ifadelerini kullanarak siyah-beyazlı camiayı kızdırmıştı.