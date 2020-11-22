Tümer Metin: Sergen Yalçın'ın bugün yaptıkları maharettir

Tümer Metin, Başakşehir galibiyetinden sonra Sergen Yalçın hakkında "Bu gecenin kazananı ve yaptıkları maharettir" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, maçın ardından Sergen Yalçın için, "Bugün yaptıkları maharettir." dedi.

"EKSİKLER HİSSEDİLDİ Mİ? BU TARTIŞILIR"

İlk yarıdaki Beşiktaş, rakibini oynatmadı. Çok ısıran, doğru duran ve iyi bir oyun şablonuyla bir Beşiktaş izledik. İlk yarıdaki Beşiktaş, 8 haftalık periyotta en iyi Beşiktaş olabilir. Eksikler de 3-5 gündür herkesin dilinde. Hissedildi mi? Hissedilmedi mi? Orası da tartışılacak şimdi. Dorukhan çok iyi oynadı. Necip bir stoperden fazlasını oynadı. Rıdvan'ı da çok beğendim. İlk yarının yıldızı Atiba, ikinci yarının yıldızı Utku.





"SERGEN HOCANIN YAPTIĞI MAHARETTİR"

Mevcuttan en iyisini çıkarmak teknik direktöre yazar. Zaman geliyor Sergen Hoca'yı eleştiriyoruz ama mevcuttan en iyisini çıkarmak maharettir. Bahane üretmeden bunu yapmak maharettir. Maç öncesi de dinledim Sergen Hoca'yı. Planını yapmış. Sergen Hoca kafayı yormuş maça. Geriye düşseydi de bir planı vardı.