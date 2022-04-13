Tümer Metin: Taylan Antalyalı’dan daha iyi oynarım

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, "Yaşım 48. Yıllardır antrenman yapmıyorum. Şu halimle Taylan Antalyalı’dan çok daha iyi oynarım" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da oynadığı süre zarfında istenilen performansı bir türlü veremeyen Taylan Antalyalı, bu sezon beklenin bir hayli altında ilk 11'de yer alıyor.

Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de çıkmasına tepki gösteren Galatasaray taraftarı dışında spor yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin de eleştirdi.

Tümer Metin, katıldığı bir YouTube kanalında Taylan Antalyalı ile ilgili, “Galatasaray’ın hocası Torrent projeden bahsediyor. Sen bana anlatma proje. Fenerbahçe derbisinde ne gördük Galatasaray adına. Hiçbir şey. Geldiğinden bu yana Taylan Antalyalı’yı oynatıyorsun. Fatih Terim de oynatıyordu. 48 yaşındayım ben. 10 senedir antrenmanla ilişkim bilardo masasının etrafında adım sayısı kadar.





"Şu halimle Taylan'dan daha iyi oynarım"

Yemin ediyorum bugün sahaya çıkayım Taylan’ın yaptığı işi rahatlıkla yaparım. Berkan’ın, Cicaldau’nun yaptıkları işi yapamam ama Taylan’ın oynadığı kadar bugün şu halimle oynarım. Hatta daha iyi oynarım. Arada 2-3 tane forvete dikine pas atarım koşu yoluna. Taylan ne yapıyor? Topu al kaleciye ver, topu al sağ beke ver. Eğer Taylan oyuna akıl koyamıyorsa Torrent’in akıl koyması lazım. Ama da o da yapamıyor. O zaman Taylan’ı neden oynatıyorsun?” ifadelerini kullandı.