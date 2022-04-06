Tümer Metin: Valerian Ismael sezon sonunu görmeyebilir

Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'le ilgili, "Esas, bu haftaki Alanya maçında görmek lazım hocayı. İçimden bir ses Valerian İsmael sezon sonunu görmeyebilir diyor" dedi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'in 31. haftasında 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Fransız teknik adam Valerian Ismael'in oyun sistemi beğeni aldı.

Valerien Ismael'le ilgili spor yorumcusu Tümer Metin de açıklamalarda bulundu.

Metin açıklamalarında, "Trabzonspor maçında Valerian İsmael’in kenardaki duruşunu beğendim. Maçın içinde, mücadeleye hakim, maçı yaşıyor. Bir referans maçı oynayacaktı ama bence bu Trabzon maçı değildi. Çünkü ben bilirim. Teknik direktör değişikliklerinde ilk idman temaslı geçer, kıran kırana geçer. Çata çat geçer.

"ŞİMDİ BAKACAĞIZ BİR SONRAKİ SINAVA"

Oğuzhan uzun zamandır oynamayı dert etmiyordu ama geçen hafta etmiş olabilir. Gökhan Töre dakika bulamıyordu ama geçen haftayı dert etmiş olabilir. Sonra hoca tarafını belli ettiği dakika fabrika ayarları yavaş yavaş oturur. Şimdi bakacağız bir sonraki sınava. Trabzon deplasmanında yüksek şiddetli bir mücadele, istek, arzu, oyuna tutunma isteği gördük.

"ISMAEL SEZON SONUNU GÖREMEYEBİLİR"

Ama iç saha maçı benim referansımdır. Rakip Alanyaspor. Valerian İsmael’in sınavı iç sahada vereceği oyunla ortaya çıkacak tablo. Bakacağız ona. Çok ütopik bir şey söyleyeyim mi? Bunu da tutun bir yerde! Valerian İsmael sezon sonunu göremeyebilir. İçimden bir ses öyle diyor." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Tümer Metin Sergen, Yalçın'la ilgili de "Sergen Yalçın da arkadaşım, dostum ama işimi yapıyorum, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara (yönetime) daha girmiyorum henüz." ifadelerini kullanmıştı.

Tümer Metin: Bunlar şampiyonluk istatistiği / HABERİ İÇİN TIKLAYIN