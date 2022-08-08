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    Tümer Metin'den Arda Güler çıkışı

    Tümer Metin'den Arda Güler çıkışı

    Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için Jorge Jesus'u eleştirdi.
    • 08.08.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:10
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    Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki büyük camiada da oynayan Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın genç yeteneği Arda Güler ile ilgili flaş sözlere imza attı.

    Tümer Metin, Arda Güler'in kendisini ispat etmeye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Metin, "Arda'nın bir şeyi ispat derdi olmamalı. O köprüyü geçti. Jorge Jesus'a bile olmamalı. Haza futbolcu. Real Madrid'e giden Elvir Balic kadar iyi futbolcu. Adam Real Madrid'e gitti! Daha ispat derdi yok. Takıma, camiaya ispat derdi yok. İnce yapacak, yapmayacak, kötü oynayacak, oynamayacak. Arda futbolcu. Bunu ona söyleyeceksin ve vereceksin." dedi.

    Tümer Metin den Arda Güler çıkışı #1

    "Arda'nın oynamaya ihtiyacı var"

    Arda Güler'in oynamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Tümer Metin, "Arda bir oynayabilse işler kolaylaşacak. Ben öyle olacağına inanıyorum. Çok büyük sorumluluk hissediyor. Ben yapacağına inanıyorum. Sadece oynamaya ihtiyacım var. Arda konusunda herkese çok doluyum. Bırakın çocuk oynasın ya. Kötü oynasın ama oynasın." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Tümer Metin ile birlikte aynı programda yer alan Elvir Balic de genç futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Balic, "Arda Güler'in futbolculuğu tartışılmaz. Müthiş bir oyuncu. İnşallah girdiği bu mücadeleden galip çıkar." diye konuştu.

    Tümer Metin den Arda Güler çıkışı #2


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