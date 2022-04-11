Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş eleştirisi

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Mert Hakan Yandaş'ın derbi performansını beğendiğini söylese de atışmalarını gereksiz bulduğunu ifade etti.

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından mücadeleye ilişkin yorumlarda bulundu.

Taylan Antalyalı'yı eleştiren eski milli oyuncu, "Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin." dedi.

"Fenerbahçe'de herkes formda"

Fenerbahçe'nin formda oyuncuları olduğunu söyleyen Metin, "Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal." ifadelerini kullandı.

"Koca bir sezon bu üçlüyle geçti"

Galatasaray'ın kadro mühendisliğinin yanlış olduğunu savunan Tümer, "Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu..." diyerek eleştiride bulundu.

Taklacı Mert Hakan'a eleştiri

Gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından biri de Mert Hakan Yandaş'ın Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldığı andı. Deneyimli ismin pozisyonda yerde 5 takla atması sosyal medyada alay konusu oldu.

Tümer Metin de bu konu üzerine, "Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek." diyerek sözlerini noktaladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)