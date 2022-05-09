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    Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş'a el ense eleştirisi

    Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, derbinin ardından Mert Hakan Yandaş'ı eleştirdi.
    • 09.05.2022 - 10:44
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    Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş'a el ense eleştirisi

    Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş 'ın sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi masaya yatırdı.

    Metin, Galatasaray maçından sonra olduğu gibi Mert Hakan Yandaş'ı hedef aldı.

    "Elini enseye götürmesi güzel bir hareket değil"

    "Beşiktaş rakibi bozmaya yönelik oyun seçti. Yıldızlar da bu maçlarda belli olur. Her hafta söylüyorum, Mert Hakan hakemle veya saha içi dışı tüm faktörlere harcadığı mesaiyi ayağına harcadığını görmedik. Yorulmuyor da o mesaiyi sahadan başka yere harcamaktan. Bir de Mert Hakan'ın her rakibiyle olan pozisyondan sonra elini karşısındakinin ensesine götürmesi güzel bir hareket değil. Bir baba figürü, ağabey figürü gibi o rahatsız edici bir hareket. Küçük bile olsa günün sonunda aynı sahadasın. Aynı seyircinin önündesin. Aynı görüntünün içerisindesin. Ekrana yansıyan görüntüde kabul edilebilir bir tarafı yok bana göre."

    Tümer Metin den Mert Hakan Yandaş a el ense eleştirisi #1

    "Biz Sergen'le derbileri beklerdik"

    "İrfan Can'ın da üzerindeki baskıyı atamadığını düşünüyorum. Herkesin ondan beklentisinin onda baskı yarattığını düşünüyorum. Bazı oyuncular böyle türbülansa girer ama bir çıkış maçı yakalar maçı taşır. Ona öyle bir maç da gelmedi bir türlü. Espriyle karışık biz Sergen Yalçın'la birlikte Fenerbahçe derbilerini bekliyorduk. Sezonun tamamını silelim morali yukarı çekelim diye."

    Tümer Metin den Mert Hakan Yandaş a el ense eleştirisi #2

    Tümer Metin den Mert Hakan Yandaş a el ense eleştirisi #3

    Tümer Metin den Mert Hakan Yandaş a el ense eleştirisi #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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