Tümer Metin'den şampiyonluk yorumu

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Başakşehir'in ardından Fenerbahçe'yi de yenmesi halinde, sihirli sözcükten (şampiyonluk) iki üç harfin söylenebileceğini belirtti.

Sezon başında Beşiktaş'ta liyakat sorunu olduğunu ve Sergen Yalçın'ın sırf kulübün efsanesi diye göreve getirildiğini söyleyen Tümer Metin, artık farklı görüştü.

TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında yorumculuk yapan Metin, Beşiktaş'ın Başakşehir'in ardından Fenerbahçe'yi de yenmesi halinde şampiyonluk yolunda büyükbir avantaj yakalayacağını söyledi.

"SİHİRLİ SÖZCÜKTEN 2-3 HARFİ YAZABİLİR"

Metin, "Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetini alırsa, sihirli sözcükten (şampiyonluk) 2-3 harfi rahatlıkla yazabilir dedik, bir viraj dönüldü." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK AVANTAJI VAR"

Beşiktaş'ın rakiplerine oranla konforlu durumuna dikkat çeken Tümer Metin, "Beşiktaş için 12 maç var, 6'sı dışarıda, 6'sı içeride. İki rakibinden de 5'er puan önde, onların maçlarını izleyecek. Haftaya içeride derbi oynayacak, direkt rakibiyle oynayacak." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın büyük bir avantajı var." diyen Tümer Metin, "Bir de krediyi cebine koyarak gidiyor. Fenerbahçe'ye kaybetmediği takdirde o krediyi de eline aldı. Başakşehir mağlubiyeti, Fenerbahçe maçının başka türlü okunmasına neden olurdu. Bugün kazandıysa, en azından kaybetmeme lüksü var şu anda." şeklinde konuştu.

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