Tümer Metin'den Sergen Yalçın sözleri: Bence adaylar arasında yok Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, "Teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var" demişti. Eski futbolcu Tümer Metin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

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Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın ardından yeni bir teknik direktör arıyor.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın'ın da olduğunu söyledi.

"Bence adaylar arasında yok"

Spor camiasına bomba gibi düşen bu açıklamayı Tümer Metin, canlı yayında değerlendirdi.

İşte Tümer Metin'in sözleri...

Sergen Yalçın ile iki gün önce beraberdik. Uzun uzadıya da oturduk. Feyyaz Ağabey adaylar arasında olduğunu söyledi ama Sergen Hoca'ya bu anlamda gelmiş bir şey yok. Onu net söyleyebilirim. 2 gün öncesine kadar henüz bir şey yok. Bence geçiştirdi Feyyaz Ağabey. Adaylar arasında olduğunu düşünmüyorum. Sorulan soru üzerine nazikçe cevap verdiğini düşünüyorum.

"Dışarıda olması zor"

Sergen Hoca için fikrimiz baki ve sabit. Ben Şenol Hoca ayrıldıktan sonra gelmesi gerektiğini, yönetim kim olursa olsun Sergen Yalçın ismine hayır diyemeyeceğini, çıtayı öyle bir yere koydu ki, yokluk sezonunda, imkansızlıklar içinde takımı şampiyon yaparak... Şimdi dışarıda olması da zor.

"Sergen'in de işi zor"

Sergen Hoca'nın da işi zor. Sergen Hoca'ya gözü kapalı takımı emanet ederim diyoruz. Hiç hoca arayışına girmem. Ama Sergen Hoca'nın da bu takıma elinde sihirli değnekle gelip bütün çehresini değiştireceğine olan inancımız... Orası tartışılır.

"Sergen Yalçın artık istemiyor"