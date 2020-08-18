Tunay Torun: Başakşehir yanlış bir karardı

Ç.Rizespor forması giyen Tunay Torun, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu söyledi. Torun, Başakşehir günleri hakkında da konuştu.

Tunay Torun, yeni sezona hazırlandıkları Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Ç.Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Tunay Torun, "Takıma devre arasında katıldım. İlk geldiğimde çok mutlu oldum, çok iyi karşılandım, hemen de hazırlandım. Başakşehir'de çok fazla şans bulamamıştım ve son dönem de kadro dışı kalmıştım. İlk zamanlar oyuna sonradan girdim. Pandemi dönemi zor oldu. Rize'de kaldık. 2 ay evden çıkamadık. Benim ailem Almanya'da, gidemiyorsun. Zor bir dönem. İşimizi yapmaya çalıştık. Hedefimiz ligde kalmaktı, onu da başardık" dedi.

"BAŞAKŞEHİR BENİM İÇİN YANLIŞ KARARDI"

Başakşehir tercihinin yanlış olduğunu kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Başakşehir'e 3 yıllık bir imza atmıştım. Benim için zor bir dönemdi. Yanlış bir karardı. Hiç forma şansı bulamadım. Bursaspor'a kiralık gittim, zor bir dönem geçirdim. Burası benim için yeni bir başlangıç oldu. Kendime güvenerek geldim. Kasımpaşa forması altında Süper Lig'de kendimi kanıtladım. Öncesinde de Bundesliga'da ve milli takımda oynadım. O özgüven geri gelmek zorundaydı. İyi bir başlangıç yaptım. Galatasaray maçını 2-0'lık skorla kazandık ve 1 gol attım. Bu kadar zamandan sonra ayak uydurmak kolay değil ama kendi kalitemi bildiğim için zamana ve özgüvene ihtiyacım vardı. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu.