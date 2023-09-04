Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu hayali gerçekleştirmenin zamanı geldi. Evine hoş geldin şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunun son bölümünde Sakaryaspor'un başına ikinci kez geçmiş ve TFF. 2. Lig'de şampiyon yapmıştı.

Sakarya ile şampiyon oldu

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.