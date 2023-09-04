Tuncay Şanlı sürprizi! Geri dönüyor 2016 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Son olarak da Sakaryaspor teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Tuncay Şanlı için yeni gelişme yaşandı.

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunun son bölümünde Sakaryaspor'un başına ikinci kez geçmiş ve TFF. 2. Lig'de şampiyon yapmıştı.

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile görüştü

1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim rotasını TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı'ya çevirdi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Şanlı ile görüşme gerçekleştirdi.

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi yaptığı açıklamada, "Tuncay Şanlı ile başkanımız görüşme hâlinde. Yarın takımın başında olmasını planlıyoruz. Tuncay Şanlı, Sakaryaspor için tartışılacak bir isim değil. Onunla beraber şampiyonluk yaşayacağımızı düşünüyoruz..." ifadelerini kullandı.

Olumlu geçen görüşmelerin neticesinde Şanlı'nın, çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.