Sakaryaspor’un teknik direktörü Tuncay Şanlı’nın maç öncesi oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması Fatih Terim'e benzetildi.

2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, geçtiğimiz hafta teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşmıştı.

Sakaryaspor, 33. haftada Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya gelmişti.

Sakaryaspor’un teknik direktörü Tuncay Şanlı’nın, Ergene Velimeşe maçı öncesi yaptığı oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal meydanın gündemine oturdu.

Tuncay Şanlı'nın motivasyon konuşması İZLE



Tuncay'dan motivasyon konuşması

Paylaşılan videoda “Bir hikaye yazıyorsunuz Allah yardımcınız olsun.” diyen Tuncay Şanlı’nın yaptığı motivasyon konuşmasından sonra Sakaryaspor, rakibi Ergene Velimeşe’yi 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.