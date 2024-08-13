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Tura direkler izin vermedi: Cenk Tosun son dakikada direğe takıldı

Tura direkler izin vermedi: Cenk Tosun son dakikada direğe takıldı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.