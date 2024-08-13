Tura direkler izin vermedi: Cenk Tosun son dakikada direğe takıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille’le karşılaştı.
İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, evimizdeki rövanş maçında Diakite’nin 90+1’de kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve maçı uzatmalara götürmesini bildi.
Uzatma dakikalarının ikinci yarısında, 117. dakikada Oosterwolde’nin eline çarpan pozisyonda penaltı verildi. Penaltıyı gole çeviren Jonathan David skoru 1-1’e getirdi.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
DİREK GOLE İZİN VERMEDİ
120. dakikada ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafayla arkaya aşırdığı topa Cenk Tosun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Bu pozisyon temsilcimizin maçtaki ikinci direğe vuran pozisyon olarak kayıtlara geçti.
Maç bu skorla tamamlandı ve temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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