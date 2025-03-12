Galatasaray Divan Kurulu mart ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, toplantıda konuştu.

"MAÇLARI HİÇ KAÇIRMIYORUM"

Bolayır, şu ifadeleri kullandı:

Maçları hiç kaçırmıyorum, devamlı seyrediyorum. Galatasaray - Samsunspor maçı, kritik bir maç. Maçı alamayacağız gibi bir durum var. Zaten hep yüreğim hopluyor. Her maçta zor götürüyoruz olayı. Nasılsa Osimhen çıkar dedim, bir kafa atar bitirir maçı dedim. Aynı şey oldu. Bir ara mağluptuk galiba. 2 tane gol atıldı. Fakat, stadın anonsu birdenbire coştu. 'Goooolll Mario Icardi' diye bağırıyor. Nasıl bir saygısızlık bu. Bu insan, insan olarak. Karakter, alçakgönüllü adam. Ben onu tenkit ettim. Bir insandır ya, Icardi mi değil, onun da çok yararları var şampiyonlukta. Bazı meselelerde onu beğenmiyorum. İyi bir futbolcu, inkar edemem. Icardi atmıyor golü, bu anonsu yapan arkadaş neden böyle yapıyor. Hoşuma gitmedi, arz ettim. Basit mevzu değil. Alçakgönüllülük gösterdi, reaksiyon gösterseydi ne olurdu. Bir de tribünlere de sirayet etti. Tribünler de 'Icardi gooll' dedi. Bu nasıl bir şey.