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Turgutluspor zirveyi çok istiyor

Turgutluspor zirveyi çok istiyor 3. Lig'de mücadele eden Turgutluspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde Silifkespor maçında da galibiyete uzandı. Takımın teknik direktörü Ramazan Çelik de iddialı konuştu.