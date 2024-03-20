Türk futbolu iftarda bir araya geliyor! Gözler Dursun Özbek ve Ali Koç'ta

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Bugün futbol camiası İstanbul'da bir araya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve alt liglerin başkanlarına özel bir otelde iftar yemeği verecek.
Son günlerde yaşanan artan gerilimin gölgesinde geçecek olan bu özel iftar, futbol dünyasının nabzını tutacak. Özellikle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla dikkatleri üzerine çekecek.
Basına kapalı olacak
Her iki başkan da bu özel davete katılacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Ancak organizasyon basına kapalı olarak gerçekleşecek, bu nedenle detaylar daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
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