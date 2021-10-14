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Türk futbolunda hakem tartışması
Ligde oynanan maçlarda yaşanan hakem hataları Kulüpler Birliği'ni isyan ettirdi. TFF'ye başvuran Kulüpler Birliği, kara listeyi federasyona iletti.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 14:19
- Güncelleme : 14.10.2021 - 14:33
Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan haftalarda hakemler yine en tartışılan konulardan biri oldu.
Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF'ye bildireceklerini açıklamıştı.
Kulüpler Birliği, TFF'ye hakemlerle ilgili kara listeyi iletti.
Biz de en çok tartışılan bu konuyu okurlarımıza sormak istedik. Sice hangi hakem görevini bırakmalı?
CÜNEYT ÇAKIR
ZORBAY KÜÇÜK
ALİ PALABIYIK
YAŞAR KEMAL UĞURLU
ERKAN ÖZDAMAR
BURAK ŞEKER
HÜSEYİN GÖÇEK
ARDA KARDEŞLER
SARPER BARIŞ SAKA
FIRAT AYDINUS
BAHATTİN ŞİMŞEK
ALİ ŞANSALAN
ÜMİT ÖZTÜRK
ÖZGÜR YANKAYA
SUAT ARSLANBOĞA
METE KALKAVAN
HALİL UMUT MELER
VOLKAN BAYARSLAN
HALİS ÖZKAHYA
ALPER ULUSOY
ABDULKADİR BİTİGEN
ATİLLA KARAOĞLAN