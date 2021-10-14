Türk futbolunda hakem tartışması

Ligde oynanan maçlarda yaşanan hakem hataları Kulüpler Birliği'ni isyan ettirdi. TFF'ye başvuran Kulüpler Birliği, kara listeyi federasyona iletti.

Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan haftalarda hakemler yine en tartışılan konulardan biri oldu.

Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF'ye bildireceklerini açıklamıştı.

Kulüpler Birliği, TFF'ye hakemlerle ilgili kara listeyi iletti.

Biz de en çok tartışılan bu konuyu okurlarımıza sormak istedik. Sice hangi hakem görevini bırakmalı?

CÜNEYT ÇAKIR

ZORBAY KÜÇÜK

ALİ PALABIYIK

YAŞAR KEMAL UĞURLU

ERKAN ÖZDAMAR

BURAK ŞEKER

HÜSEYİN GÖÇEK

ARDA KARDEŞLER

SARPER BARIŞ SAKA

FIRAT AYDINUS

BAHATTİN ŞİMŞEK

ALİ ŞANSALAN

ÜMİT ÖZTÜRK

ÖZGÜR YANKAYA

SUAT ARSLANBOĞA

METE KALKAVAN

HALİL UMUT MELER

VOLKAN BAYARSLAN

HALİS ÖZKAHYA

ALPER ULUSOY

ABDULKADİR BİTİGEN

ATİLLA KARAOĞLAN