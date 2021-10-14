Euro
10.641
0.92%
Dolar
9.1547
0.85%
Altın
527.95
0.84%
Borsa
1.417
0.26%
Bitcoin
523.498
4.86%
EXEN Coin
21.26
-3.49%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    Türk futbolunda hakem tartışması

    Türk futbolunda hakem tartışması

    Ligde oynanan maçlarda yaşanan hakem hataları Kulüpler Birliği'ni isyan ettirdi. TFF'ye başvuran Kulüpler Birliği, kara listeyi federasyona iletti.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan haftalarda hakemler yine en tartışılan konulardan biri oldu.

    Geçtiğimiz hafta Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını ve TFF'ye bildireceklerini açıklamıştı.

    Kulüpler Birliği, TFF'ye hakemlerle ilgili kara listeyi iletti.

    Biz de en çok tartışılan bu konuyu okurlarımıza sormak istedik. Sice hangi hakem görevini bırakmalı?

    CÜNEYT ÇAKIR

    Türk futbolunda hakem tartışması #1

    ZORBAY KÜÇÜK

    Türk futbolunda hakem tartışması #2

    ALİ PALABIYIK

    Türk futbolunda hakem tartışması #3

    YAŞAR KEMAL UĞURLU

    Türk futbolunda hakem tartışması #4

    ERKAN ÖZDAMAR

    Türk futbolunda hakem tartışması #5

    BURAK ŞEKER

    Türk futbolunda hakem tartışması #6

    HÜSEYİN GÖÇEK

    Türk futbolunda hakem tartışması #7

    ARDA KARDEŞLER

    Türk futbolunda hakem tartışması #8

    SARPER BARIŞ SAKA

    Türk futbolunda hakem tartışması #9

    FIRAT AYDINUS

    Türk futbolunda hakem tartışması #10

    BAHATTİN ŞİMŞEK

    Türk futbolunda hakem tartışması #11

    ALİ ŞANSALAN

    Türk futbolunda hakem tartışması #12

    ÜMİT ÖZTÜRK

    Türk futbolunda hakem tartışması #13

    ÖZGÜR YANKAYA

    Türk futbolunda hakem tartışması #14

    SUAT ARSLANBOĞA

    Türk futbolunda hakem tartışması #15

    METE KALKAVAN

    Türk futbolunda hakem tartışması #16

    HALİL UMUT MELER

    Türk futbolunda hakem tartışması #17

    VOLKAN BAYARSLAN

    Türk futbolunda hakem tartışması #18

    HALİS ÖZKAHYA

    Türk futbolunda hakem tartışması #19

    ALPER ULUSOY

    Türk futbolunda hakem tartışması #20

    ABDULKADİR BİTİGEN

    Türk futbolunda hakem tartışması #21

    ATİLLA KARAOĞLAN

    Türk futbolunda hakem tartışması #22

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir