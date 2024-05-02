Türk futbolunda imza polemiği: Erken seçim isteyenlerin sayısı 136 oldu

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İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu ise jet hızıyla bu iddiaya yanıt verdi.

"136 imza toplandı"

Basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral şöyle konuştu:

TFF statüsü 29. madde gereğince TFF delegelerinin noter marifetiyle TFF başkanı ve yönetim kurulunu olağanüstü genel kurula çağırmasıyla ilgili olarak TFF başkanı tarafından basın yoluyla ileri sürülen mesnetsiz iddialar ve yaşanan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve bu sürecin ne şekilde başladığı, bugüne nasıl gelindiğine ilişkin spor kamuoyuna doğru bilgilendirme yapılması amacıyla bu basın toplantısını düzenliyoruz. Malum, Sayın Büyükekşi'nin imzaların ilk açıklamasında 50-60, dünkü demecinde 80 olduğu iddiası ve yine yeterli imza toplansa bile 60 günlük sürenin geçmemesinden dolayı bu genel kurulun 18 Temmuz'dan önce yapılamayacağı iddiası. İmza sayımız 136'yı bulmuş durumda. Bu imzalar noter onaylıdır. Statünün 29. maddesinde belirtilen olağanüstü genel kurul için yeterli imza sayısı aşılmış durumdur. Sayın Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik sözleri mesnetsizdir.