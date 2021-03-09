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    Türk futbolunun zemin sorunu

    Türk futbolunun zemin sorunu

    Başta Galatasaray'ın olmak üzere, Türkiye'deki birçok stadın zemini bozuk. Futbol oynamakta güçlük çekilen bu sahaların yapımının maliyeti ise futbol piyasasına göre oldukça düşük: 1 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:13
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    Türkiye'de son yıllarda birçok ile harika statlar yapılmasına rağmen, kulüpler zemine önem vermiyor.

    Yayıncı kuruluş parası, puan başına verilen ücret, tribün ve reklam gelirleri hesaplandığında önemli gelirler elde eden kulüpler, buna rağmen maçlarını oynadığı sahalara yatırım yapmıyor.

    Türk futbolunun zemin sorunu #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    1 FUTBOLCU MAAŞI

    Başta Galatasaray, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor'un sahaları olmak üzere, ülkedeki birçok stadın zemini futbol oynamaya elverişli değil.

    Peki iyi bir zemin yaptırmanın maliyeti nedir? Premier Lig'deki harika sahaların sadece 1 milyon euro karşılığında yaptırıldığı öğrenildi.

    Bu para, futbol piyasasına göre oldukça uygun olmasına rağmen, iş bilmez yöneticiler transfere verdiği önemi maalesef zeminlere vermiyor.

    Türk futbolunun zemin sorunu #2

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