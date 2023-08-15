'Türk genci sahada olacak' diyen Tolunay Kafkas maça 8 yabancıyla çıktı Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Kasımpaşa maçına 8 yabancı ile çıkarak Süper Lig'in ilk haftasında en çok yabancı oyuncu oynatan teknik adam oldu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Ankara temsilcisinin hocası Tolunay Kafkas, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama sonrası maça sürdüğü kadroyla tepki çekti.

Açıklamasında, "Ben, Türk milliyetçisiyim. 8+3 kuralına kim karşı çıkarsa, karşısında olurum. Türk çocuğu sahada olacak." diyen Kafkas, Süper Lig'in ilk haftasında 8 yabancı hakkını da kullanan tek hoca oldu.

8 yabancı oynatan tek takım Ankaragücü

Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ankaragücü, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de 8 yabancı oyuncusuna yer verdi. Böylece Ankara ekibi, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında ilk 11'inde 8 yabancı oynatan tek takım oldu.

Tolunay Kafkas'ın açıklamalarının üzerine böyle bir takım sahaya sürmesi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada Kafkas ile ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.