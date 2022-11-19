Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.141
0.33%
BTXN Coin
6.11
-7.56%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Türk polisi, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazır

    Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda Türk polisi de güvenliği sağlayacak iken EGM'den yapılan paylaşımda "Türk polis görev gücü, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır" ifadelerine yer verildi.
    • 19.11.2022 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk polisi, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazır

    Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da hazırlıklar tamamlandı.

    Tüm detayların düşünüldüğü organizasyonun ilk maçında, yarın saat 19.00'da, ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

    Turnuva 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek.

    "Türk polis görev gücü, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır"

    Öte yandan Katar’da düzenlenecek FİFA Dünya Kupası’nın güvenliğini sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelleri de ülkede görev yapacak.

    İlk maçın oynanmasına 24 saatten az bir süre kalırken EGM, bir paylaşımda bulundu.

    Payşalımda, "Türk polis görev gücü, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır. Dostluk kazansın. Katar" ifadelerine yer verildi.

    Türk polisi, Katar da düzenlenecek olan Dünya Kupası na hazır #1

    Türk polisi, Katar da düzenlenecek olan Dünya Kupası na hazır #2

    Türk polisi, Katar da düzenlenecek olan Dünya Kupası na hazır #3

    Türk polisi, Katar da düzenlenecek olan Dünya Kupası na hazır #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu
    Dünya Kupası

    İngiliz futbolcular, Katar sıcağına çözüm buldu

    Survivor ile başlayan aşkları evliliğe gidiyor
    Medya

    Survivor ile başlayan aşkları evliliğe gidiyor

    Görüş Bildir