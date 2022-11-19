Haberler

Futbol Haberleri

Türk polisi, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazır

Türk polisi, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na hazır

Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda Türk polisi de güvenliği sağlayacak iken EGM'den yapılan paylaşımda "Türk polis görev gücü, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazır" ifadelerine yer verildi.