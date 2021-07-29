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    Türk takımları Avrupa'daki son 97 maçta 56 mağlubiyet aldı

    Türk takımları Avrupa'daki son 97 maçta 56 mağlubiyet aldı

    Süper Lig kulüpleri, Avrupa'daki eski etkinliğini tamamen kaybetmiş durumda.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 20:26
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    Türk futbolunun Avrupa'daki ağırlığı, her geçen sezon azalmaya devam ediyor.

    Yapılan birçok transfer Avrupa arenasında çok fazla işe yaramazken, kulüpler de son yıllarda Avrupa'yı hayal olarak görüp, maddi kaygıların da etkisiyle Süper Lig'e daha fazla odaklanıyor.

    2021-22 sezonu henüz başlamadan, kanayan yaranın ortaya çıkmasının elbette bir sebebi var.

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Devler Ligi'ne katılma hakkını yitirdi

    Skorlardan ziyade özellikle iki maçta da ayyuka çıkan kalite farkı, Türk takımlarının Avrupa'da etkinliğini yitirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Türk takımları Avrupa daki son 97 maçta 56 mağlubiyet aldı #1

    97 MAÇTA 56 MAĞLUBİYET

    Üstelik rakamlar da bunu destekliyor. Hem de iç karartıcı bir şekilde.

    Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 97 maçta 56 mağlubiyet alarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    OYNANAN MAÇLAR

    Türk takımları Avrupa daki son 97 maçta 56 mağlubiyet aldı #2

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