Türk takımları bu sezon Avrupa'da kaç eleme turu oynayacak? İşte cevabı Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarına kaç ekibin katılacağı ve takımların kaç eleme turu oynayacağı belli oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldı.

33 haftası tamamlanan ligde şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım mücadeleleri kıyasıya bir yarışa sahne oluyor.

Galatasaray'ın liderliğinde devam eden ligde sarı-kırmızılı takımı ikinci sırada Fenerbahçe takip ediyor.

Sarı-lacivertlilerin arkasında ise sırasıyla; Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir, Rizespor ve Kasımpaşa yer alıyor.

Mücadelenin sürdüğü ligde gelecek sezon Avrupa kupalarına takımların hangi turlardan katılacağı da belli oldu.

Şampiyon takım, play-off oynayacak

Buna göre Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

İkinci takım, Şampiyonlar Ligi'nde 3 tur ön eleme oynayacak

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ihtimalleri

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirecek takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

Süper Lig'i dördüncü sırada bitirecek takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapacak ve gruplar için yine 3 tur geçmek durumunda kalacak.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak takımın Süper Lig'i bitireceği konum da Avrupa kupaları bileti almak adına hesapları değiştirecek.

İşte tüm olasılıklar:

Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse, Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur. Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur. Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse, Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur. Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur. Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse, Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur. Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur. Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.