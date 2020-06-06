Türk takımları Turan Kupası'nda karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, sadece Türk devletlerinin takımlarının katılacağı sürdürülebilir bir lig düzenleyeceklerini söyledi.

Dünya üzerindeki Türk devletleri bir araya gelerek lig düzenleme kararı aldı...

Turan Kupası, kulüplere yeni bir ekonomik gelir oluşturmasının yanı sıra takımların gelişimine katkıda bulunacak.

11 TÜRK DEVLERİNDEN TAKIMLAR KATILACAK

Ön hazırlık çalışmalarına başlanılan, birçok üniversiteden çok önemli profesörlerin organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası'na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor.

İçlerinde UEFA'nın organizasyonlarında yer alan Qarabağ, Neftçi, Karagandy, Aktobe ve UFA gibi birçok takımın bulunduğu Türk devletleri, bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturacaklar.

ROL MODEL: EUROLEAGUE

Gelirin dışında, Türk devletleri arasındaki kulüplerde oyuncu alış verişi ve bilgi paylaşımı da yapılacak. Turan Kupası, rol model olarak Euroleague'i benimsiyor.

Organizasyon için 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok isim de destek veriyor. Planlama ve program yapıldıktan sonra tanıtımı yapılması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılması planlanan Turan Kupası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Sadece Türk devletlerinin takımlarının katılacağı sürdürülebilir bir kupa oluşturmak istediklerini söyleyen Teoman, "Bu turnuva sayesinde Türk devletlerinde takımların varlığını ve bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk devletlerinin futbol takımlarının gelişimine katkıda bulunacak." dedi.