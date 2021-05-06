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    Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

    Önceki gün vefat eden Türker Arslan toprağa verildi. Cenaze namazına sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 14:40
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    Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

    Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

    SARI-KIRMIZILI CAMİA YALNIZ BIRAKMADI

    Türker Arslan'ın Feriköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, eksi başkanlardan Faruk Süren, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.

    Cenaze namazının ardından Türker Arslan'ın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.

    Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı #1

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