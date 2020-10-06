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    Türkiye - Almanya maçını Benoit Bastien yönetecek

    A Milli Futbol Takımımızın Almanya ile oynayacağı özel maçı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 15:27
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 15:27
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    Türkiye - Almanya maçını Benoit Bastien yönetecek

    A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi yarın Almanya ile deplasmanda bir hazırlık maçı yapacak.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

    Türkiye - Almanya maçını Benoit Bastien yönetecek #1

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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