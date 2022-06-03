Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için nefesler tutuldu!

Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için nefesler tutuldu!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki maç programı belli oldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı.

Lig'de 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında ise Faroe Adaları ile mücadele edecek. Türkiye - Faroe Adaları milli maçı için geri sayım başladı.

Ay-yıldızlıları desteklemek isteyen futbolseverler, müsabakanın tarih, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki milli maç ne zaman? Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022 Türkiye - Faroe Adaları milli maçı tarihi...

Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Faroe Adaları maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Faroe Adaları maçını Trustin Farrugia Cann yönetecek.

Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.