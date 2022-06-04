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    Türkiye - Faroe Adaları maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk ediyor.
    • 04.06.2022 - 09:24
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    Türkiye - Faroe Adaları maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk edecek.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

    Faroe Adaları: Nielsen, Faero, Nattestad, Askham, Davidsen, Joensen, Hansson, Andreasen, Vatnhamar, Agnarsson, Olsen


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