Türkiye FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin bu gece aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye FIFA sıralamasında 19. sıraya çıktık.

Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın bu geceki başarılı sonuçları ülke puanına da etki etti.

Türkiye A milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri güncellendi.

Avrupa'da başarılı sonuçlar

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda Türkiye, Avrupa’daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada değişti.

Avrupa Ligi’nde Trabzonspor Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 paun alırken Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı.

Konferans Ligi’nde de Başakşehir, Fiorentina'yı 3-0’la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3’teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

1 basamak yükselerek Yunanistan'ın üzerine çıktık

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.

Sıralamada ilk 10

Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı.

Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.