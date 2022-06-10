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    Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı

    TFF, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda başkanlık için 9 adayın başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.
    • 10.06.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 11:29
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    Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmak için 9 kişi başvuru yaptı

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adaylık başvurularının dün sona erdiği hatırlatıldı.

    9 kişi kabul edildi

    Başkan adaylığı için TFF Statüsü'nün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi genel kurul divan kuruluna ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şunlar:

    Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın.

    Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı #1


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