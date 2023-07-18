Türkiye Futbol Federasyonu, kurulları belirledi

(TFF), yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'ndaki isimleri belirledi.

Tahkim Kurulu

Asıl üyeler

Mustafa Artuç (Başkan), Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez

Yedek üyeler

Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Asıl üyeler

Fatih Maden (Başkan), Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan

Yedek üyeler

Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Av. Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

Asıl üyeler

Osman Hakan Öncel (Başkan), Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz

Yedek üyeler

Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç

Etik Kurulu

Asıl üyeler

Celal Candan (Başkan), Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Siahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar

Yedek üyeler

Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy

Amatör Futbol Disiplin Kurulu

Asıl üyeler

Av. Serdar Ölmez (Başkan), Mehmet Tamöz, Muaz Ergezen, Av. Bünyamin Türkmenoğlu, Ali Türker, Nevra Didem Yaşar, Orhan Aytekin

Yedek üyeler

Fatih Kabasakal, Av. Serkan Sokuluoğlu, Halis Çıtır, Doç. Dr. Hakan Yavuz, Doç. Dr. Orhan Eroğlu, Murat Ceylani Tuğrul

Kulüp Lisans Kurulu

Asıl üyeler

Dr. Zeynel Koç(Başkan), Mustafa Arıkan (Başkan Yardımcısı), Abdülkadir Güzeloğlu, Yalçın Madenci, Savaş Çıtak, Yasin Eker, Furkan Uysal

Yedek üyeler

Yakup Şimşek, Ahmet Temizyürek, Ayhan Durgun, Ramazan Erkut Alperen, Ömer Faruk Başer, Mustafa Akgüllü, Mehmet Doğan

Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu

Ömer Gürsoy (Başkan), Birol Aydın, Ayhan Yıldırım, Kerim Vural, Alpaslan Erkoç, Dr. Ümran Başar, Musa Çiçek, Dr. Nalan Ayvazoğlu, Hamza Doğan