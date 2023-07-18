Türkiye Futbol Federasyonu, kurulları belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'ndaki isimleri belirledi.
Tahkim Kurulu
Asıl üyeler
Mustafa Artuç (Başkan), Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol, Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Yedek üyeler
Bülent Savtok, Yavuz Aksoy, Bülent Ernas, Alper Tunga Çevik, Feyzi Eroğlu, İbrahim Şahinkaya
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Asıl üyeler
Fatih Maden (Başkan), Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Doç. Dr. Selman Dursun, Yusuf Ziya Taşkan
Yedek üyeler
Necdet Budak, Mehmet Saydam, Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı, Kemal Murtezaoğlu, Av. Fetih Ahmet Alparslan, Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Asıl üyeler
Osman Hakan Öncel (Başkan), Mustafa Çattık, Doç. Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Ömer Faruk Erol, Prof. Dr. Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz
Yedek üyeler
Mehmet Kırmızı, Kenan Kenan, Menderes Dereli, Birsen Elmas, Serdar Yiğit, Mehtap Sümer Dinç
Etik Kurulu
Asıl üyeler
Celal Candan (Başkan), Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Siahtaroğlu, Nuray Ekşi, Doç. Dr. Serkan Ağar
Yedek üyeler
Enis Yeter, Ali Kemal Atçeken, Emir Serhad Seymen, Mine Arısoy
Amatör Futbol Disiplin Kurulu
Asıl üyeler
Av. Serdar Ölmez (Başkan), Mehmet Tamöz, Muaz Ergezen, Av. Bünyamin Türkmenoğlu, Ali Türker, Nevra Didem Yaşar, Orhan Aytekin
Yedek üyeler
Fatih Kabasakal, Av. Serkan Sokuluoğlu, Halis Çıtır, Doç. Dr. Hakan Yavuz, Doç. Dr. Orhan Eroğlu, Murat Ceylani Tuğrul
Kulüp Lisans Kurulu
Asıl üyeler
Dr. Zeynel Koç(Başkan), Mustafa Arıkan (Başkan Yardımcısı), Abdülkadir Güzeloğlu, Yalçın Madenci, Savaş Çıtak, Yasin Eker, Furkan Uysal
Yedek üyeler
Yakup Şimşek, Ahmet Temizyürek, Ayhan Durgun, Ramazan Erkut Alperen, Ömer Faruk Başer, Mustafa Akgüllü, Mehmet Doğan
Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu
Ömer Gürsoy (Başkan), Birol Aydın, Ayhan Yıldırım, Kerim Vural, Alpaslan Erkoç, Dr. Ümran Başar, Musa Çiçek, Dr. Nalan Ayvazoğlu, Hamza Doğan