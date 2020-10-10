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    Türkiye Futbol Federasyonu'dan seyirci kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu'dan seyirci kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.
    • AA
    • 10.10.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 17:50
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    Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni kararını duyurdu.

    TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

    LOCALARIN YARI KAPASİTESİ KADAR SEYİRCİ

    Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

    17 EKİMDE BAŞLIYOR

    Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu dan seyirci kararı #1

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