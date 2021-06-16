Türkiye-Galler - CANLI SKOR

EURO 2020 A Grubu'nda Milli Takımımız, Galler ile saat 19.00'da karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Türkiye 0-1 Galler

43' Gol... Türkiye 0-1 Galler (Ramsey)

38' Okay Yokuşlu ikili mücadele sırasında Kieffer Moore'un yüzüne darbesi nedeniyle kısa süreli yerde kaldı.

30' Bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu ama yine çizgiden çıkardılar.

28' Cengiz Ünder sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına sokuldu. Milli futbolcumuz orta yapmak istedi ama savunma izin vermedi.

17' A Milli Takımımız bu dakikalarda top çevirerek Galler yarı sahasında boşluk bulmak istiyor.

12' Daniel James sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Kieffer Moore'un kafa vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

8' Cengiz Ünder sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Burak Yılmaz gelişine harika vurdu ama savunmaya çarpan top kornere gitti.

6' Aaron Ramsey ceza sahasında Çağlar Söyüncü'den sıyıldı. Karşı karşıya durumda Uğurcan Çakır, Ramsey'e gol izni vermedi! Büyük tehlike atlattık!

1' Maç başladı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bizim Çocuklar, Galler ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve TSİ 19.00'da başlayan karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalıyor. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Milli Takımımızda karşılaşma öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

Euro 2020 Türkiye - Galler maçından kareler - TIKLA GÖR



İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore