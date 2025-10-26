Abone ol: Google News

Türkiye için Şampiyonlar Ligi müjdesi

Takımlarımızın önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne diret katılım yüzdesi ünlü veri sitesi Opta tarafından simüle edildi. Buna göre Şampiyonlar Ligi'ne yüzde 99 ihtimalle direkt katılım hakkı elde ediyoruz.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 15:27
  • Türkiye, 2027-2028 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne yüzde 99 ihtimalle direkt katılım hakkı kazanacak.
  • Opta'nın simülasyonuna göre Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alarak bu hakkı elde ediyor.
  • Mevcut sıralamada Türkiye 46 bin puanla 9. sırada bulunuyor.

Bilindiği üzere UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyor.

Futbol veri sitesi Opta, 2027-28 sezonu için Şampiyonlar Ligi tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir oran geçti.

DİREKT KATILIM HAKKINDA İLK SIRADA ÇIKTIK

UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna direkt katılım hakkı alacak ülkeler simüle edildi.

Sonuçlar şöyle:

Yunanistan: Yüzde 4

Polonya: Yüzde 40

Çekya: Yüzde 57

Türkiye: Yüzde 99

An itibarıyla UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

1- İngitere: 99 bin 5

2- İtalya: 87 bin 803

3- İspanya: 82 bin 203

4- Almanya: 78 bin 402

5- Fransa: 71 bin 248

6- Hollanda: 63 bin 700

7- Portekiz: 60 bin 266

8- Belçika: 56 bin 350

9- TÜRKİYE: 46 bin

10- Çekya: 42 bin 300

11- Yunanistan: 39 bin 112

12- Polonya: 38 bin 375

