Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda Mehmet Can Karagöz dönemi

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mehmet Can Karagöz getirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Karagöz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Bu anlaşma ile işitme engelliler futbol camiamızın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına katkı sağlayacak yeni bir döneme girilmiştir. Teknik direktörümüz Mehmet Can Karagöz başta olmak üzere tüm teknik kadromuza başarılar diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.