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Türkiye - İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye ile İskoçya arasında bir hazırlık maçı oynayacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..