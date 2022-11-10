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    Türkiye - İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye ile İskoçya arasında bir hazırlık maçı oynayacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
    • 10.11.2022 - 17:18
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    Türkiye - İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye ile İskoçya EURO 2024 elemeleri hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını öğrenmek istiyor.

    Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak maçın detayları belli oldu. Hazırlık maçı Diyarbakır'da oynanacak.

    EURO 2024 maçlarının fikstürüde belli olan A Milli Takımımız gruptaki ilk maçında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan'a konuk olacak. Peki Türkiye - İskoçya hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

    Türkiye - İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - İskoçya maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye - İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.  Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maçı yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor.


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