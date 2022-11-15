Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler!

Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonasına hazırlanan A Milli Takım, İskoçya ile mücadele edecek. Peki Türkiye - İskoçya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası EURO 2024 elemeleri öncesinde Türkiye, hazırlıklarını sürdürüyor. İlk karşılaşması ise İskoçya ile gerçekleşecek.

Ay yıldızlı takımın, İskoçya'yı ağırlayacağı maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Takım, İskoçya hazırlık maçının ardından 19 Kasım Cumartesi günü ise Çekya ile mücadele edecek.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

Türkiye - İskoçya maçı ne zaman?

Türkiye - İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'da oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Diyarbakır Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

A Milli Takımı, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.