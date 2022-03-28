Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için nefesler tutuldu!

Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için nefesler tutuldu!

Dünya Kupası hayallerine veda eden A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya karşısında moral bulmak adına sahaya çıkacak. Peki Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Portekiz'e karşı mücadeleyi 3-1 kaybeden Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Akabinde gözler Kuzey Makedonya'ya sahasında yenilen İtalya ile yapılacak hazırlık maçına çevrildi.

Türkiye - İtalya karşılaşması için geri sayım devam ederken birçok futbolsever, milli maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Peki Türkiye - İtalya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım kadrosu...

TÜRKİYE - İTALYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya hazırlık maçı, 29 Mart 2022 Salı günü yani yarın saat 21.45'te başlayacak ve Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yöneteceği bu zorlu karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen futbolseverlerle buluşacak.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde İtalya’ya karşı 14 maça çıktı. 2’si Avrupa Şampiyonası olmak üzere, Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 2, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 2, Akdeniz Oyunları’nda da 3 maçta İtalya’ya karşı sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı.

Millilerin bugüne kadar Gök Mavililer'e karşı galibiyeti bulunmuyor.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)