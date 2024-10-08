Türkiye-Karadağ maçının hakemi belli oldu Türkiye-Karadağ maçını İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi görev yapacak.

YARDIMCILARI DA İTALYA'DAN

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek.

Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.