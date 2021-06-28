Türkiye-Karadağ maçının stadı belli oldu

Türkiye-Karadağ maçının stadı belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Karadağ maçı, 1 Eylül'de Beşiktaş'ın stadı Vodafone Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup eleme maçında, stadyum değişikliği yapıldı.

FEDERASYON AÇIKLADI

TFF, değişikliği şu metinle duyurdu:

"Ay-yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak."