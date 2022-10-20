Haberler

Futbol Haberleri

Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kura çekimi hangi kanalda?

Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.