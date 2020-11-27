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Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların da dahil olduğu 5. turda takımların rakipleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 14:55
- Güncelleme : 27.11.2020 - 15:19
Ülkemizin 2 numaralı kupası Türkiye Kupası'nın 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı maçlar 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
5. TUR EŞLEŞMELERİ
Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep - Kocaelispor
Başakşehir - Turgutluspor