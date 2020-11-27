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    Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

    Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların da dahil olduğu 5. turda takımların rakipleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 15:19
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    Ülkemizin 2 numaralı kupası Türkiye Kupası'nın 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

    Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı maçlar 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

    Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri #1

    5. TUR EŞLEŞMELERİ

    Sivasspor - Giresunspor
    Kasımpaşa - Muğlaspor
    Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
    BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
    Antalyaspor - Boluspor
    Konyaspor - Altınordu
    Trabzonspor - Adana Demirspor
    Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
    Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
    Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
    Alanyaspor - Adanaspor
    Göztepe - Bursaspor
    Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
    Gençlerbirliği - Tuzlaspor
    Gaziantep - Kocaelispor
    Başakşehir - Turgutluspor

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