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Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların da dahil olduğu 5. turda takımların rakipleri belli oldu.