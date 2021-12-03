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Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig takımı Altay'la eşleşirken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri alt liglerden oldu.