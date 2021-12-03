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Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig takımı Altay'la eşleşirken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri alt liglerden oldu.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 12:15
- Güncelleme : 03.12.2021 - 12:46
Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı.
Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE 5. TURDA EŞLEŞMELER
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
Fenerbahçe - Afyonspor
Trabzonspor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Karagümrük - Bodrumspor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Sivasspor - Ankaragücü
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - Giresunspor
Konyaspor - Ümraniyespor