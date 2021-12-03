Euro
15.4107
-0.63%
Dolar
13.603
-0.44%
Altın
775.48
-0.46%
Borsa
1.906
1.38%
Bitcoin
784.656
1.76%
BTXN Coin
52.73
5.41%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C
    Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

    Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

    Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig takımı Altay'la eşleşirken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın rakipleri alt liglerden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı.

    Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

    Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu #1

    İŞTE 5. TURDA EŞLEŞMELER

    Galatasaray - Denizlispor
    Beşiktaş - Altay
    Fenerbahçe - Afyonspor
    Trabzonspor - Boluspor
    Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
    Kasımpaşa - Kocaelispor
    Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
    Karagümrük - Bodrumspor
    Göztepe - Samsunspor
    Hatayspor - Menemenspor
    Adana Demirspor - Ankaraspor
    Sivasspor - Ankaragücü
    Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
    Gaziantep FK - Bursaspor
    Antalyaspor - Giresunspor
    Konyaspor - Ümraniyespor

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir