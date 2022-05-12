Kayserispor - Sivasspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Sivasspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor ile berabere kalan Sivasspor, finalde Kayserispor'un rakibi oldu. Peki, Kayserispor - Sivasspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final maçları, 11 Mayıs Çarşamba akşamı tamamlandı ve finalin adı belli oldu.

Rövanş maçında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği rakibini eleyerek adını finale yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

ZTK final maçında üstün gelen takım 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek.

Bu mücadeleyi kaçırmak futbolseverler ise Kayserispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Sivasspor ZTK final maçı ile ilgili bilgiler...

Kayserispor - Sivasspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u saf dışı bırakan Kayserispor ile Alanya engelini aşan Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Sivasspor final maçı, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Kayserispor - Sivasspor maçı biletlerinin de kısa süre içinde satışa çıkması bekleniyor.