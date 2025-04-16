Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu

Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı.
Federasyon, finalin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Konyaspor ve Galatasaray arasındaki yarı final mücadelesi 22 Nisan Salı günü 20.30'da Konya Stadyumu'nda oynanacak.
Kupanın diğer yarı final eşleşmesinde Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü 20.30'da Akyazı Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.
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