Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur kuraları çekildi

Tek maç üzerinden oynanmasına karar verilen Türkiye Kupası'nda 1. tur ve 2. tur kuraları çekildi. Turnuvada ilk maç 13 Ekim'de oynanacak.

Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.





Kupada 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:

1. TUR



Şile Yıldızspor-Modafen



Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy



Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor



1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor



Tekirdağspor-Bayrampaşa



Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor



Bergama Belediyespor-Manisaspor



Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor



Altındağspor-Çankaya FK



Tokatspor-Erbaaspor



Çarşambaspor-Yozgatspor 1959



52 Orduspor-Arhavispor



Fatsa Belediyespor-Yomraspor



Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi



Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor



Kozanspor-Kahta 02 Spor



Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor



İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor



İskenderun FK-Payasspor



Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor



Isparta 32 Spor-Kemerspor 2003

2. TUR



Çatalspor-Şile Yıldızspor/Modafen



Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor



Tekirdağspor/Bayrampaşa-Silivrispor



Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor



Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy



Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor-Darıca Gençlerbirliği



Karşıyaka-Bergama Belediyespor/Manisaspor



Bucaspor 1928-Somaspor



Belediye Derincespor-Altındağspor/Çankaya FK



Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor-Düzcespor



Tokatspor/Erbaaspor-Çarşambaspor/Yozgatspor 1959



Ağrı 1970 Spor-52 Orduspor/Arhavispor



1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor



Ofspor-Fatsa Belediyespor/Yomraspor



Elazığ Karakoçan FK/Batman Petrolspor-Diyarbekirspor



Cizrespor-Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi



Nevşehir Belediyespor-Kozanspor/Kahta 02 Spor



68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954 Spor



Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor



İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor-İskenderun FK/Payasspor



Muğlaspor-Kızılcabölükspor



Fethiyespor-Nazilli Belediyespor



Isparta 32 Spor/Kemerspor 2003-Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor

