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    Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur kuraları çekildi

    Tek maç üzerinden oynanmasına karar verilen Türkiye Kupası'nda 1. tur ve 2. tur kuraları çekildi. Turnuvada ilk maç 13 Ekim'de oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 14:20
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 14:20
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    Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. tur kuraları çekildi

    Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1 ve 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop nezaretinde gerçekleştirildi.

    Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. eleme turu müsabakaları 13, 14 ve 15 Ekim'de, 2. eleme turu maçları da 20, 21 ve 22 Ekim'de yapılacak.

    Türkiye Kupası nda 1. ve 2. tur kuraları çekildi #1

    Kupada 1 ve 2. tur eşleşmeleri şöyle:

    1. TUR

    Şile Yıldızspor-Modafen

    Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy

    Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor

    1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

    Tekirdağspor-Bayrampaşa

    Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor

    Bergama Belediyespor-Manisaspor

    Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor

    Altındağspor-Çankaya FK

    Tokatspor-Erbaaspor

    Çarşambaspor-Yozgatspor 1959

    52 Orduspor-Arhavispor

    Fatsa Belediyespor-Yomraspor

    Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi

    Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor

    Kozanspor-Kahta 02 Spor

    Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor

    İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor

    İskenderun FK-Payasspor

    Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor

    Isparta 32 Spor-Kemerspor 2003

    2. TUR

    Çatalspor-Şile Yıldızspor/Modafen

    Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor

    Tekirdağspor/Bayrampaşa-Silivrispor

    Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor

    Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy

    Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor-Darıca Gençlerbirliği

    Karşıyaka-Bergama Belediyespor/Manisaspor

    Bucaspor 1928-Somaspor

    Belediye Derincespor-Altındağspor/Çankaya FK

    Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor-Düzcespor

    Tokatspor/Erbaaspor-Çarşambaspor/Yozgatspor 1959

    Ağrı 1970 Spor-52 Orduspor/Arhavispor

    1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor

    Ofspor-Fatsa Belediyespor/Yomraspor

    Elazığ Karakoçan FK/Batman Petrolspor-Diyarbekirspor

    Cizrespor-Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi

    Nevşehir Belediyespor-Kozanspor/Kahta 02 Spor

    68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954 Spor

    Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor

    İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor-İskenderun FK/Payasspor

    Muğlaspor-Kızılcabölükspor

    Fethiyespor-Nazilli Belediyespor

    Isparta 32 Spor/Kemerspor 2003-Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor

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