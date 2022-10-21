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    Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur kuraları

    Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur kuraları

    Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli olurken, Galatasaray, Yeşilyurt Ofspor'la, Beşiktaş ise Serik Belediyespor'la mücadele edecek.
    • 21.10.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:56
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    Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

    Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

    Türkiye Kupası nda 4 üncü tur kuraları #1

    TFF Başkanı: Tüm statlar dolsun istiyorum

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası olarak bu kupaya büyük değer veriyoruz. En alt ligden ve en üst ligden takımların birbiriyle mücadele etmesi durumu da büyük bir misyonu gösteriyor. ZTK en üst sonuçların alınabileceği bir turnuva, bunu da geçen turda görmüş olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Futbolseverlerin tüm maçlarda tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istiyorum." dedi.

    İşte eşleşmeler

    Kayserispor - Sivas Belediyespor

    Erzurum FK - Esenler Erokspor

    Eyüpspor - Düzcespor

    Göztepe - Bucaspor

    Denizlispor - Şanlıurfa

    Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

    Alanyaspor - Sakaryaspor

    Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

    Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

    İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

    Gaziantep FK - Belediye Kütahya

    Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

    Giresunspor - Ankaraspor

    Ankaragücü - AMED Sportif

    Kasımpaşa - 1461 Trabzon

    Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

    Samsunspor - Adanaspor

    Altınordu - Bodrumspor

    Galatasaray - Ofspor

    Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

    Rizespor - Kırklarelispor

    Manisa FK - Elazığ FK

    Yeni Malatyaspor - Uşakspor

    Beşiktaş - Serik Belediyespor

    Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

    Karagümrük - Kırşehir

    Antalyaspor - Pendikspor

    Türkiye Kupası nda 4 üncü tur kuraları #2


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