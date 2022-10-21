- Haberler
- Futbol Haberleri
- Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur kuraları
Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur kuraları
- 21.10.2022 - 12:20
- Güncelleme : 21.10.2022 - 12:56
Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
TFF Başkanı: Tüm statlar dolsun istiyorum
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası olarak bu kupaya büyük değer veriyoruz. En alt ligden ve en üst ligden takımların birbiriyle mücadele etmesi durumu da büyük bir misyonu gösteriyor. ZTK en üst sonuçların alınabileceği bir turnuva, bunu da geçen turda görmüş olduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Futbolseverlerin tüm maçlarda tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istiyorum." dedi.
İşte eşleşmeler
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfa
Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare
Bandırmaspor - Karabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahya
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - AMED Sportif
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Ofspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Rizespor - Kırklarelispor
Manisa FK - Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehir
Antalyaspor - Pendikspor