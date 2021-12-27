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- Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 12:45
- Güncelleme : 27.12.2021 - 13:01
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak.
Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
- 13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
- 15:00 Hatayspor - Menemenspor: Burak Pakkan
- 17:00 Antalyaspor - Giresunspor: Fırat Aydınus
- 18:30 Trabzonspor - Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
ÇARŞAMBA
- 13:00 Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
- 15:00 Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
- 18:30 Göztepe - Samsunspor: Arda Kardeşler
- 21:00 Fenerbahçe - Afyonspor: Turgut Doman