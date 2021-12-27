Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları salı ve çarşamba günleri oynanacak.

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker

15:00 Hatayspor - Menemenspor: Burak Pakkan

17:00 Antalyaspor - Giresunspor: Fırat Aydınus

18:30 Trabzonspor - Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

ÇARŞAMBA